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Зеленский: В Киев летело пять ракет. Это попытка России унизить ООН видео

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 22:52
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Российская армия в Украине сознательно и без сомнений растоптала все, на чем был основан глобальный порядок после Второй мировой войны. Устав ООН, международные конвенции и декларации, права людей и государств. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.  

"Российские удары по Мариуполю не прекращались даже тогда, когда генеральный секретарь ООН был на переговорах в Москве. И сегодня, сразу после завершения наших переговоров в Киеве, в город летели российские ракеты. Пять ракет. И это много говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. О попытках российского руководства унизить ООН и все, что организация олицетворяет", – сказал Зеленский. 

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Президент уверен, что эти действия России требуют соответствующей мощной реакции. 

На встрече с генеральным секретарем ООН много внимания уделялось тому, как спасти людей из Мариуполя.

"Считаю, что с помощью ООН можно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам. Но нужно также, чтобы российская сторона отнеслась к этому вопросу без цинизма и реально выполняла то, о чем говорит", – сказал президент.

По его словам, в Москве заявляли о том, что они прекратили огонь в Мариуполе. Но бомбардировка позиций защитников города продолжается. Это военное преступление, которое российские военные совершают буквально на виду всего мира.

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Роман Брыль
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Владимир Зеленский мариуполь генсек оон видеообращение обстрел киева
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