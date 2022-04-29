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В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка Радио Свобода

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 12:00
В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка Радио Свобода - Фото
Вера Гирич (Фото: Facebook)
обновлено

Под завалами жилого дома в одном из центральных районов Киева нашли погибшего после вчерашнего ракетного удара по городу, сообщил мэр Виталий Кличко.

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"Только что спасатели, которые продолжают обследование и разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе, куда вчера попала ракета, обнаружили тело погибшего", – отметил он.

Обновлено в 11:56

Журналист Радио Свобода Александр Демченко сообщил в Facebook, что в этом доме погибла его коллега Вера Гирич. Он уточнил, что ее тело обнаружили только утром.

В редакции издания уточнили, что Вера Гирич работала продюсером издания с 1 февраля 2018 года. Радио Свобода  выразила соболезнование семье Веры Гирич.

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Наталия Фреик
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