В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка Радио Свобода
Под завалами жилого дома в одном из центральных районов Киева нашли погибшего после вчерашнего ракетного удара по городу, сообщил мэр Виталий Кличко.
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"Только что спасатели, которые продолжают обследование и разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе, куда вчера попала ракета, обнаружили тело погибшего", – отметил он.
Обновлено в 11:56
Журналист Радио Свобода Александр Демченко сообщил в Facebook, что в этом доме погибла его коллега Вера Гирич. Он уточнил, что ее тело обнаружили только утром.
В редакции издания уточнили, что Вера Гирич работала продюсером издания с 1 февраля 2018 года. Радио Свобода выразила соболезнование семье Веры Гирич.
- В результате вчерашнего обстрела одного из центральных районов Киева пострадали 10 человек.
- Вчера армия РФ выпустила пять ракет по Киеву, когда в столице был генсек ООН. Две ракеты долетели до центральных районов, одна из них попала в дом.
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