Генсек ООН: Я шокирован. Две ракеты разорвались в городе, в котором я нахожусь

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш шокирован ракетным обстрелом россиянами Киева, произошедшим в день, когда генсек встречался с президентом Украины. Об этом Гутерриш сказал в интервью BBC.

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"В наших интересах, чтобы эта война закончилась. Я в Киеве сегодня. Две ракеты разорвались в Киеве. Я был шокирован, когда узнал, что две ракеты разорвались в городе, в котором я нахожусь. Это драматическая война. И нам абсолютно необходимо закончить эту войну, и нам абсолютно необходимо иметь решение для этой войны. Но мы знаем, что это не случится завтра", – сказал Гутерриш.

Вечером 28 апреля Россия обстреляла ракетами Киев и область. В Киеве две ракеты попали в жилой дом, есть раненые.

Ракетные удары по центру столицы были нанесены Россией во время официального визита генсека ООН в Киев.

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Наталия Медведева

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