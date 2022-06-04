Оккупанты ударили ракетами по гражданскому аэродрому в Харьковском районе

Ночью 4 июня оккупанты обстреляли ракетами гражданский аэродром в Харьковском районе. Повреждены несколько ангаров и самолеты гражданской авиации. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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По данным следствия, российские военные нанесли четыре ракетных удара по аэродрому.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).

Досудебное расследование осуществляет СБУ.

Сегодня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что в Харьковской области продолжаются бои. Враг пытался вести наступление на Барвенково и Святогорское. В районе Изюма враг наступал в направлении Вернополья и Богородичного. Все атаки отбиты. Наши защитники удерживают позиции.

Вадим Ребрина

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