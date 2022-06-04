Оккупанты пытались наступать под Харьковом. ВСУ отбили все атаки – глава ОВА
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что в Харьковской области продолжаются бои. Враг пытался вести наступление на Барвенкове и Святогорское. В районе Изюма враг наступал в направлении Вернополья и Богородичного. Все атаки отбиты. Наши защитники удерживают позиции.
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По словам Синегубова, в течение суток оккупанты обстреливали Барвенкове в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. По Харьковскому району нанесен ракетный удар.
Повреждены дома, но нет пострадавших.
За прошедшие сутки при обстреле Балаклеи ранения получил 11-летний ребенок. Всего в Балаклее восемь раненых.
Еще двое раненых в Харькове в результате обстрела окрестностей города.
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