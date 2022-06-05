UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк о ракетах по Киеву: Пока кто-то просит не унижать Россию, Кремль подло атакует

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 10:23
Подоляк о ракетах по Киеву: Пока кто-то просит не унижать Россию, Кремль подло атакует - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Россия подло атаковала ракетами Киев и пытается убить как можно больше украинцев, пока европейские политики просят "не унижать РФ". Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Пока кто-то просит "не унижать Россию", Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев", – написал он.

По словам Подоляка, каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от Европы – новые санкции против РФ и больше поставок оружия Украине.

Читайте также: "Дурака видно по болтовне". У Зеленского назвали "недополитиком" главу парламента Венгрии

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев ракетный удар эмманюэль макрон ракеты михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 