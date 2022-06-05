Подоляк о ракетах по Киеву: Пока кто-то просит не унижать Россию, Кремль подло атакует

Россия подло атаковала ракетами Киев и пытается убить как можно больше украинцев, пока европейские политики просят "не унижать РФ". Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Пока кто-то просит "не унижать Россию", Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев", – написал он.

По словам Подоляка, каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от Европы – новые санкции против РФ и больше поставок оружия Украине.

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Марк Сировой

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