Подоляк о ракетах по Киеву: Пока кто-то просит не унижать Россию, Кремль подло атакует
05.06.2022, 10:23
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)
Россия подло атаковала ракетами Киев и пытается убить как можно больше украинцев, пока европейские политики просят "не унижать РФ". Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Пока кто-то просит "не унижать Россию", Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев", – написал он.
По словам Подоляка, каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от Европы – новые санкции против РФ и больше поставок оружия Украине.
- Сегодня утром Россия ракетами атаковала Киев. Были взрывы в Дарницком и Днепровском районах, пострадал человек.
- Несколько дней назад президент Франции Эманнюэль Макрон призвал не унижать РФ. Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил, что такими призывами Франция унижает сама себя.
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