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Призыв не унижать Россию – унижает Францию: Кулеба ответил на слова Макрона о шансе для РФ

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 16:58
Призыв не унижать Россию – унижает Францию: Кулеба ответил на слова Макрона о шансе для РФ - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы президента Франции Эмманюэля Макрона не "унижать" Россию, когда боевые действия в Украине прекратятся и за дело возьмутся дипломаты, только унижает Францию. 

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"Призывы избегать унижения России могут только унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призывает. Потому что это Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизни", – написал Кулеба в Twitter.  

Накануне президент Эмманюэль Макрон в интервью региональным СМИ заявил, что "...мы не должны унижать Россию, чтобы в тот день, когда прекратятся боевые действия, оставалась возможность построить маршрут для урегулирования ситуации дипломатическими средствами". 

Макрон подчеркнул, что России нужно оставить шанс, чтоб она вернулась в цивилизованный мир после падения режима Путина.

  



Роман Брыль
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франция эмманюэль макрон дмитрий кулеба
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