Призыв не унижать Россию – унижает Францию: Кулеба ответил на слова Макрона о шансе для РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы президента Франции Эмманюэля Макрона не "унижать" Россию, когда боевые действия в Украине прекратятся и за дело возьмутся дипломаты, только унижает Францию.

"Призывы избегать унижения России могут только унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призывает. Потому что это Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизни", – написал Кулеба в Twitter.

Накануне президент Эмманюэль Макрон в интервью региональным СМИ заявил, что "...мы не должны унижать Россию, чтобы в тот день, когда прекратятся боевые действия, оставалась возможность построить маршрут для урегулирования ситуации дипломатическими средствами".

Макрон подчеркнул, что России нужно оставить шанс, чтоб она вернулась в цивилизованный мир после падения режима Путина.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.