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"Дурака видно по болтовне". У Зеленского назвали "недополитиком" главу парламента Венгрии

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 09:24
Андрей Сибига (Фото - Офис президента)

На Банковой назвали "неуважаемым недополитиком" спикера парламента Венгрии Ласло Кевера, который заявил о "психологических проблемах" президента Владимира Зеленского. Соответствующий пост опубликовал в Facebook замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

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Он назвал абсолютно "неприемлемыми" и "дикими" выражения "недополитиков вроде неуважаемого главы государственных сборов Венгрии".

"He who is guilty is the one that has much to say (виноватый больше всех говорит. – Ред.). Осла узнаешь по ушам, а дурака – по болтовне. У короткого ума язык длинный", – написал Сибига.

Он добавил, что обычно "такие обострения происходят в определенное время года", но эпохальные события, вероятно, тоже являются "достаточным триггером для такой поросли политиков".

"А еще если откликается изнутри фашистское ДНК. На этой волне хотелось бы услышать оценку политика о том, как венгерские фашисты сожгли заживо тысячи людей в черниговской деревне Корюковка – одно из самых ужасных преступлений второй мировой. Все венгерские солдаты-фашисты были "психически здоровы"?" – написал Сибига.

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Он также добавил, что история пойдет вперед, Украина победит, украинцы будут гордиться своим государством, а "подобные персоны останутся на свалке истории".

"В этом сомнений у меня нет, разве что вспомнят как недоразумение, которое "подгавкивало" на президента Украины, президента страны героев, смелых и свободных людей. И венгерский мудрый народ будет всегда поддерживать дружеские отношения с украинским народом, в отличие от временных политиков", – подытожил замглавы ОП.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский банковая андрей сибига офис президента Ласло Кевер парламент венгрии
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