"Дурака видно по болтовне". У Зеленского назвали "недополитиком" главу парламента Венгрии

На Банковой назвали "неуважаемым недополитиком" спикера парламента Венгрии Ласло Кевера, который заявил о "психологических проблемах" президента Владимира Зеленского. Соответствующий пост опубликовал в Facebook замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

Он назвал абсолютно "неприемлемыми" и "дикими" выражения "недополитиков вроде неуважаемого главы государственных сборов Венгрии".

"He who is guilty is the one that has much to say (виноватый больше всех говорит. – Ред.). Осла узнаешь по ушам, а дурака – по болтовне. У короткого ума язык длинный", – написал Сибига.

Он добавил, что обычно "такие обострения происходят в определенное время года", но эпохальные события, вероятно, тоже являются "достаточным триггером для такой поросли политиков".

"А еще если откликается изнутри фашистское ДНК. На этой волне хотелось бы услышать оценку политика о том, как венгерские фашисты сожгли заживо тысячи людей в черниговской деревне Корюковка – одно из самых ужасных преступлений второй мировой. Все венгерские солдаты-фашисты были "психически здоровы"?" – написал Сибига.

Он также добавил, что история пойдет вперед, Украина победит, украинцы будут гордиться своим государством, а "подобные персоны останутся на свалке истории".

"В этом сомнений у меня нет, разве что вспомнят как недоразумение, которое "подгавкивало" на президента Украины, президента страны героев, смелых и свободных людей. И венгерский мудрый народ будет всегда поддерживать дружеские отношения с украинским народом, в отличие от временных политиков", – подытожил замглавы ОП.

Венгрия является одним из главных "адвокатов Путина" в Европе. Она затягивала нефтяное эмбарго РФ (и добилась для себя исключения), не позволила ввести санкции против российского "патриарха Кирилла" (Гундяева), не разрешает провозить через ее территорию оружие для Украины.

Вчера Кевер заявил, что критика Зеленского в адрес Венгрии, по его мнению, свидетельствует о "психологических проблемах" президента.

Марк Сировой

