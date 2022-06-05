Спикер парламента Венгрии обиделся на Зеленского и назвал его "психологически проблемным"
Глава венгерского парламента Ласло Кёвер заявил на местном телевидении, что критика президента Владимира Зеленского в адрес Венгрии, по его мнению, свидетельствует о "психологических проблемах" главы украинского государства. Об этом пишет местный ресурс 444.hu.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Сколько я знаю и обращаю внимание на события мировой политики <...>, я не припомню, чтобы лидер проблемной страны, нуждающейся в помощи, так выступал против кого-то, причем не только против Венгрии, но даже задевая германского канцлера", – сказал спикер парламента Венгрии.
Как выразился Кёвер, тот, кому нужна помощь, "должен просить с уважением".
Читайте также: Самые "пророссийские" восточноевропейские страны – Болгария и Венгрия: отчет
"Обычно угрожают врагам, а не тем, кого хотят завоевать как друзей. Это личная психологическая проблема, с которой я не знаю, что делать", – заявил он о Зеленском.
По мнению Кёвера, во время и после войны в Украине у венгров Закарпатья "могут быть веские основания опасаться", что их якобы могут вынудить "покинуть родину через 1100 лет" проживания там.
- ЕС около месяца не мог согласовать шестой пакет санкций против РФ из-за позиции Венгрии, которая ветировала принятие решения, саботируя отказ союза от эмбарго на российскую нефть.
- Лишь 31 мая лидеры ЕС согласились на частичный запрет на российскую нефть.
- В Германии выступили против дальнейших компромиссов с венгерским премьером Орбаном.
- 2 июня вице-президент Европарламента и немецкая депутат от СДПГ Катарина Барли заявила, что Венгрию "пора лишить права голоса в ЕС".
Читайте также: Венграм, словакам, болгарам и другим задали вопрос "кто виноват в войне в Украине" – опрос
Комментарии