Блинкена спросили, где же единство Запада, если Венгрия ставит палки в колеса. Он возразил

Пока продолжается российская агрессия против Украины, западные союзники будут демонстрировать "беспрецедентное единство" и идти на "беспрецедентные действия". Так госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос на брифинге, что Венгрия, например, "ставит много препятствий" единому ответу против РФ, и о каком единстве в этом случае может идти речь.

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Глава Госдепартамента не стал прямо отвечать на вопрос "Если ваши союзники в Европе не могут прийти к соглашению по эмбарго на нефть из РФ, разве это не показывает, что в этом так называемом единстве США–Европа много разногласий?"

Блинкен напомнил, что Вашингтон задолго до 24 февраля предостерегал Москву от сторон расширения агрессии против Украины, обещая за такой шаг "огромные последствия" для России, и когда войска РФ вторглись, США выполнили обещание: "ввели поистине беспрецедентные санкции".

Блинкен напомнил также, что "многие говорили", что определенные страны и партнеры не согласятся с теми или иными секциями, – "и тем не менее они согласились", а на других этапах люди говорили, что ЕС или европейские страны не будут оказывать помощь вооружениями ВСУ – "и тем не менее они ее оказывают".

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"Практически на каждом этапе принятия решения и введения новых санкций были те, кто говорил: о, они не собираются этого делать; это слишком сложно; нет единого мнения. Тем не менее они сделали это и единый голос есть", – подчеркнул госсекретарь.

Урок последних шести месяцев, подытожил глава Госдепа США, заключается в том, что "мы наблюдаем беспрецедентное единство и беспрецедентные действия".

"И я крайне убежден, что это будет продолжаться до тех пор, пока продолжается российская агрессия", – резюмировал Блинкен.

2 мая секретарь СНБО Данилов заявил без доказательств, что Кремль якобы предупредил Венгрию о нападении на Украину, и Будапешт считал, что "может забрать часть своей территории". Посол Венгрии в Киеве назвал слова Данилова "бредом".

14 мая новый президент Венгрии Каталин Новак осудила агрессию РФ и заявила, что ее страна на стороне Украины.

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Евгений Пилипенко

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