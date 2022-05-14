Новая президент Венгрии осудила агрессию РФ и заявила, что ее страна на стороне Украины

Новая президент Венгрии Каталин Новак осудила российскую военную агрессию против Украины и заявила, что ее страна "на стороне невинных жертв и правды". Об этом Новак сказала во время церемонии инаугурации, сообщает telex.

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"Затянутое тучами небо бросает тень на жизнь. Это война. Это не виртуальная реальность видеоигры, это не CGI, не Photoshop, не фильм о войне, это та самая кровавая реальность... Реальный плач детей, грохот танков, треск орудий..." – сказала президент.

Она перечислила 10 пунктов, в которых изложила отношение Венгрии к войне России против Украины.

- Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство.

- Мы навсегда говорим "нет" всем усилиям по восстановлению Советского Союза.

- Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны.

- Венгры требуют расследования и наказания за военные преступления.

- Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства в ЕС и НАТО, и если венгерские интересы желают этого, мы скажем "нет".

- Мы ни при каких обстоятельствах не готовы отказаться от нашего суверенитета, за который много раз боролись, и мы постоянно развиваем наши силы обороны.

- Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС.

- Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать усилиям наших союзников, но мы не согласимся на решения, которые потребуют от венгров жертв бОльших, чем ущерб для российского агрессора.

- Мы готовы быть посредниками между сторонами в войне.

- Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине.

2 мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин предупредил Венгрию о нападении на Украину, и Будапешт считал, что "может забрать часть своей территории".

Посол Венгрии в Киеве назвал заявление Данилова бредом.







Вадим Ребрина

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