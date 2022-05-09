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"Мы не знали о нападении". Посол Венгрии назвал заявление Данилова бредом

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 08:34
Фото: Тернопольская ОГА

Посол Венгрии в Киеве Иштван Ийдярто заверил, что его страна не знала о том, что Россия нападет на Украину и не имеет территориальных претензий к Украине. Об этом он сказал в интервью Эспрессо, комментируя скандальное заявление секретаря СНБО Алексея Данилова.

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"Я с должным уважением отношусь к господину Данилову [...] Но то, что он сказал – это бред. И, конечно, это неправда. Мы не знали о нападении. Как мы вообще об этом могли знать?" – сказал он.

"У нас нет никаких территориальных претензий, если речь идет о Закарпатье. Понижение Венгрии до уровня помощи агрессору – это очень отрицательный и неприемлемый шаг. У нас не остается иного выбора, как полностью осудить такие заявления", – добавил Ийдярто.

Венгерский посол заверил, что в Будапеште считают Россию военным агрессором и осуждают нарушения прав человека в отношении граждан Украины с ее стороны.

"Позиция венгерского правительства вполне ясна. Во-первых, мы должны вернуть мир. Агрессию нужно прекратить. Территориальная целостность Украины нужно восстановить", – сказал посол.

  • 2 мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин предупредил Венгрию о нападении на Украину, и Будапешт считал, что "может забрать часть своей территории".
Андрей Водяный
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война Венгрия Иштван Ийдярто Алексей Данилов
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