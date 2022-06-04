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Макрон потратил на разговоры с Путиным "сотню часов"

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 00:46
Макрон потратил на разговоры с Путиным
Фото: EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что потерял счет разговорам с Владимиром Путиным. В общей сложности на переговоры с российским лидером он потратил "сотню часов", сказал Макрон в интервью французским региональным медиа.

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"Ситуация [в мире] тревожная. Именно поэтому я трачу на это так много сил и времени. Я потерял счет разговора с Владимиром Путиным, которые состоялись с декабря. В общем – сотня часов, в открытости и по просьбе Зеленского", — сказал Макрон.

"Я считаю, — и говорил ему, — что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Россия по-прежнему великий народ. Я думаю, что он изолировал себя. Запереть себя в изоляции – это одно, а найти выход из нее – трудный путь", — добавил он.

Макрон считает, что роль Франции в этом конфликте должна состоять в том, чтобы стать посредником и найти этот выход.

"Мы не должны унижать Россию, чтобы в день прекращения боевых действий мы смогли найти выход посредством дипломатических каналов", — сказал президент Франции.

На вопрос, собирается ли он приехать в Киев, Макрон ответил: "Сегодня я ничего не исключаю".

Он похвалил украинский народ за мужество, сказав, что он заслуживает поддержки и уважения.

  • 28 мая Макрон и Шольц по своей инициативе 80 минут говорили с Путиным. Они уговаривали диктатора вывести войска из Украины, разблокировать Черное море и переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

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Андрей Водяный
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