Польша готова стать гарантом безопасности Украины – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда официально подтвердил, что страна готова стать гарантом безопасности Украины. Об этом он сказал в интервью журналисту CNN Фариду Захарии.

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"Владимир Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и если такие условия мирного договора будут приняты – да, Польша будет участвовать в этом", — сказал Дуда.

Он также заверил, что Польша вкладывает большие деньги в усиление своей армии и скоро станет настолько мощной в военном плане, что россияне "будут бояться напасть на нас".

24 мая глава Офиса президента Андрей Ермак объявил о создании международной консультативной группы, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины. Эту группу он будет возглавлять совместно с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Будущие гарантии безопасности для Украины не будут аналогичны статье 5 НАТО.

Среди стран-гарантов своей безопасности Украина хотела бы видеть страны, являющиеся постоянными членами СБ ООН (Британию, КНР, США, Францию), а также ФРГ, Турцию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль и Индию.

Андрей Водяный

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