UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Польша готова стать гарантом безопасности Украины – Дуда

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 23:26
Польша готова стать гарантом безопасности Украины – Дуда - Фото
Фото: EPA

Президент Польши Анджей Дуда официально подтвердил, что страна готова стать гарантом безопасности Украины. Об этом он сказал в интервью журналисту CNN Фариду Захарии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Владимир Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и если такие условия мирного договора будут приняты – да, Польша будет участвовать в этом", — сказал Дуда.

Он также заверил, что Польша вкладывает большие деньги в усиление своей армии и скоро станет настолько мощной в военном плане, что россияне "будут бояться напасть на нас".

  • 24 мая глава Офиса президента Андрей Ермак объявил о создании международной консультативной группы, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины. Эту группу он будет возглавлять совместно с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.
  • Будущие гарантии безопасности для Украины не будут аналогичны статье 5 НАТО.
  • Среди стран-гарантов своей безопасности Украина хотела бы видеть страны, являющиеся постоянными членами СБ ООН (Британию, КНР, США, Францию), а также ФРГ, Турцию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль и Индию.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
польша анджей дуда гарантии безопасности
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 