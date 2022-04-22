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Будущие гарантии безопасности для Украины не будут аналогичными статье 5 НАТО – Джонсон

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 19:19
Будущие гарантии безопасности для Украины не будут аналогичными статье 5 НАТО – Джонсон - Фото
Борис Джонсон (скриншот видео parliamentlive.tv)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины от западных стран не будут аналогичными статье 5 устава НАТО. Они будут включать поставки оружия, обучение и обмен разведданными. Об этом Джонсон сказал на пресс-конференции в Нью-Дели, где находится с визитом, сообщает BBC.

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Джонсон сказал, что западные страны ответят на требования Украины о гарантиях безопасности от будущих возможных атак.

Вместе с тем он отметил, что эти гарантии не будут аналогичными статье 5 для членов НАТО, согласно которой нападение на одну страну рассматривается как нападение на всех членов.

Вместо этого в анонсированном соглашении западные союзники пообещают предоставить оружие, обучение и обмен разведданными, сказал премьер Британии. Это, по его мнению, должно настолько укрепить безопасность Украины, "что в будущем она будет неприступной для дальнейшего нападения со стороны России".

  • Ранее Украина требовала, чтобы гарантии безопасности от стран Запада, которые будут предоставлены вместо вступления Украины в НАТО, были аналогичными статье 5 устава Альянса.

Читайте также: Не пятая статья НАТО, но возможность вмешаться: США и союзники обсудили гарантии Украины

Вадим Ребрина
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