Лидер мирового большого тенниса Ига Свёнтек из Польши спустя два года после победы на "Ролан Гаррос" повторила этот успех, и в послематчевой речи поддержала Украину в ее борьбе против страны-оккупанта России. Этот момент начинается на 5 минуте 34 секунде видео выше.

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В финале престижного турнира Свёнтек, которая является первой ракеткой мира по версии WTA, победила американку Кори Гауфф со счетом 6:1 и 6:3. Таким образом, она стала десятой женщиной в открытой эре тенниса (с 1968 года. — Прим. ред.), неоднократно выигравшей приз на "Ролан Гаррос".

21-летняя Свёнтек не проигрывает уже 35 матчей.

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После исполнения национального гимна Польши и оваций она взяла микрофон и передала послание Украине.

"В конце я хочу кое-что сказать Украине. Оставайтесь сильными, потому что мир все еще здесь [с вами]. С момента моей первой речи на награждении в Дохе (26 февраля, третий день полномасштабного вторжения россиян в Украину. — Прим. ред.), я надеялась, что когда буду выступать следующий раз, ситуация улучшится. Но я все равно буду надеяться и постараюсь поддерживать [Украину]", – сказала польская спортсменка.

Ей устроили овацию.

В конце мая выяснилось, что Польша передала Украине три батареи 155-миллиметровых САУ KRAB. Вскоре стало известно, что Польша поставит еще 60 "крабов".

29 мая Президент Польши Дуда официально подтвердил, что страна готова стать гарантом безопасности Украины.

1 июня было решено: Украина и Польша создадут совместное предприятие по производству оружия и военной техники.

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Видео: Eurosport Tennis



Евгений Пилипенко

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