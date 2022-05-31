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Моравецкий: Путина нужно отстранить от власти, иначе угрозы и шантаж продолжатся

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 16:08
Моравецкий: Путина нужно отстранить от власти, иначе угрозы и шантаж продолжатся - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - пресс-служба премьера Польши)

Российского диктатора Владимира Путина нужно убрать от власти, потому что в случае поражения Украины страна-оккупант РФ продолжит применять силу в Европе для достижения своих целей. Об этом заявил Sky News премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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По его мнению, сейчас Европа и свободный мир "проигрывают эту битву, проигрывают эту войну".

"Мы больше не будем в безопасности [если позволим России выиграть], потому что всегда будем под угрозами и шантажом Путина. Конечно, нам бы хотелось, чтобы он был полностью отстранен [от власти]", – подчеркнул Моравецкий.

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При этом польский премьер добавил, что путинская "сверхдержава Россия представляет грубую силу".

"И если в итоге Украина выживет как суверенное государство, что является нашей единственной задачей и объяснением, почему мы поддерживаем Украину, чем можем, – это будет нашей победой", – подытожил Моравецкий.

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Евгений Пилипенко
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Матеуш Моравецкий война польша владимир путин геополитика угроза шантаж
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