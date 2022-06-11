Зеленский игнорировал наши предупреждения о вторжении России. Я понимаю, почему – Байден
Американский президент Джо Байден считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский, как и множество людей, возможно, мог накануне 24 февраля игнорировать предупреждения из США, что Россия полномасштабно вторгнется в Украину. Об этом он сказал во время встречи с избирателями в Лос-Анджелесе, пишет Bloomberg.
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"Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные в подтверждение, что он [Путин] перейдет границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и многие люди тоже", – заявил Байден.
Он признал, что возможность полномасштабного вторжения России многим могла казаться надуманной: "Я понимаю, почему они не хотели этого слышать".
LIGA.net отправила запросы о комментарии в Офис президента.
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У Зеленского, в СНБО и ГУР неоднократно утверждали, что более или менее знали заранее о вторжении и готовили страну к обороне, насколько это было возможно, "чтобы не вызвать панику".
Президент США обвинил диктатора России Владимира Путина в попытке уничтожить культуру, а не только нацию Украины. По его словам, лидер российских оккупантов считает Киев "колыбелью матушки-России".
- Рано утром 24 февраля 2022 года Россия развязала против Украины полномасштабную войну с использованием всего спектра вооружений, кроме оружия массового поражения. Она продолжается до сих пор.
- 10 марта секретарь СНБО Данилов признался, что "мы не ожидали, что это произойдет со стороны Беларуси. Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они сразу пойдут по всем фронтам".
- ВВС писало в апреле, что западные разведки еще летом 2021-го узнали, что в России готовят нападение на Украину.
- 24 мая начальник ГУР Буданов заявил, что финальное решение о полномасштабном вторжении в Украину Путин принял примерно за 13 часов до его начала.
- По его словам, диктатору предлагали другие варианты по Украине, "но он выбрал самый плохой для себя".
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