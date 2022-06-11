Зеленский игнорировал наши предупреждения о вторжении России. Я понимаю, почему – Байден

Американский президент Джо Байден считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский, как и множество людей, возможно, мог накануне 24 февраля игнорировать предупреждения из США, что Россия полномасштабно вторгнется в Украину. Об этом он сказал во время встречи с избирателями в Лос-Анджелесе, пишет Bloomberg.

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"Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные в подтверждение, что он [Путин] перейдет границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и многие люди тоже", – заявил Байден.

Он признал, что возможность полномасштабного вторжения России многим могла казаться надуманной: "Я понимаю, почему они не хотели этого слышать".

LIGA.net отправила запросы о комментарии в Офис президента.

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У Зеленского, в СНБО и ГУР неоднократно утверждали, что более или менее знали заранее о вторжении и готовили страну к обороне, насколько это было возможно, "чтобы не вызвать панику".

Президент США обвинил диктатора России Владимира Путина в попытке уничтожить культуру, а не только нацию Украины. По его словам, лидер российских оккупантов считает Киев "колыбелью матушки-России".

Рано утром 24 февраля 2022 года Россия развязала против Украины полномасштабную войну с использованием всего спектра вооружений, кроме оружия массового поражения. Она продолжается до сих пор.

10 марта секретарь СНБО Данилов признался, что "мы не ожидали, что это произойдет со стороны Беларуси. Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они сразу пойдут по всем фронтам".

ВВС писало в апреле, что западные разведки еще летом 2021-го узнали, что в России готовят нападение на Украину.

24 мая начальник ГУР Буданов заявил, что финальное решение о полномасштабном вторжении в Украину Путин принял примерно за 13 часов до его начала.

По его словам, диктатору предлагали другие варианты по Украине, "но он выбрал самый плохой для себя".

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Евгений Пилипенко

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