Дуда: 23 февраля Зеленский сказал мне в Киеве, что РФ атакует в ближайшие несколько часов

23 февраля 2022 года, когда польский президент Анджей Дуда был в Киеве с визитом, его украинский коллега Владимир Зеленский сказал, что Россия атакует Украину "в ближайшие несколько часов". Дуда рассказал об этом изданию Polska Times.

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Он сказал, что тогда у них было не только понимание, что "это должно было закончиться конфликтом, потому что никто просто так не стягивает столько войск, как это сделала Россия", но и данные разведки.

"Я был в Киеве за несколько часов до нападения; и мы покинули Украину буквально за несколько часов до него. На прощание Владимир Зеленский сказал мне, что уверен, что Украина будет атакована в ближайшие несколько часов", – вспомнил он.

Дуда описывает те моменты, как "очень трогательную встречу и очень трогательный момент для меня".

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"Я услышал от него: "Россияне думают, что мы не будем воевать, но они ошибаются. У нас есть опытные солдаты, которые воюют 8 лет, хорошо разбираются в бою. Это совсем другая Украина и совсем другая украинская армия, чем та, что была в 2014 году", – рассказал польский президент.

В конце визита Зеленский сказал ему, добавил Дуда: "Анджей, может быть, мы видимся в последний раз".

Президент Польши, как и Зеленский, называет его своим другом: "Я искренне боялся, что больше его не услышу. <...> У нас крепкие отношения, построенные этой войной на исключительно твердой почве".

Он также вспомнил, что еще раньше, во время встречи в "Висле" в январе, Зеленский говорил ему, что Украина готовится ко вторжению РФ, и что она "будет защищаться любой ценой". Президент Украины тогда добавил, что Россия, если нападет, "узнает, что такое храбрость украинцев".

Рано утром 24 февраля 2022 года Россия развязала против Украины полномасштабную войну с использованием всего спектра вооружений, кроме оружия массового поражения. Она продолжается до сих пор.

13 апреля президенты стран Балтии и Польши приехали в Киев поездом.

13 мая Дуда заявил, что после окончания войны в Украине Россия должна выплатить репарации, а все военные преступники должны быть наказаны.

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Евгений Пилипенко

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