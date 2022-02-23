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Президенты Украины, Польши и Литвы подписали совместное заявление о российской агрессии

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 16:23
Президенты Украины, Польши и Литвы подписали совместное заявление о российской агрессии - Фото
Подписание заявления трех президентов о новом этапе российской агрессии (Скриншот из видеотрансляции)

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа подписали в Киеве совместное заявление в связи с "признанием" Россией "независимости" временно оккупированных ею территорий Донбасса.

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После подписания президенты дали совместную пресс-конференцию, на которой заявили, что расценивают действия России как вопиющее нарушение международного законодательства и территориальной целостности Украины.

Зеленский поблагодарил коллег и мировое сообщество за поддержку Украины, в том числе военную, и отдельно поблагодарил польских и литовских дипломатов, которые продолжают работать в Киеве. Он также призвал мировое сообщество к усилению санкционного давления на агрессора.

Дуда назвал происходящие события "историческими" и призвал Запад сплотиться в поддержке Украины. Он надеется, что войны удастся избежать, и призвал Кремль не отдавать приказ о начале наступления. 

Науседа назвал действия России "бесстыдными", но при этом ожидаемыми - особенно с учетом оккупации Крыма в 2014 году. 

В совместном заявлении президентов сказано, действия России являются "непровоцированным актом агрессии" и "очередным грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, в частности Устава ООН, а также гарантий безопасности, предоставленных Украине Будапештским меморандумом 1994 года".

"Россия сознательно и в одностороннем порядке вышла из Минских договоренностей и несет полную ответственность за дальнейшее ухудшение ситуации безопасности на местах", – говорится в нем далее.

Полный текст заявления опубликован на сайте президента.

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Сергей Бережной
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Владимир Зеленский польша литва анджей дуда Гитанас Науседа
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