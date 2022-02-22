ЕС одобрил пакет санкций против России

27 государств-членов Евросоюза единогласно одобрили пакет санкций против России после ее решения признать "независимость" оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает Le Monde.

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"Мы единогласно договорились о первом пакете санкций", — заявил глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан после встречи 27 министров иностранных дел в Париже. Эти санкции "очень сильно ударят по России", добавил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

ЕС решил ввести санкции против 27 российских физических и юридических лиц, причастных к нарушению целостности Украины, и ограничить доступ России к европейским рынкам капитала и финансовым услугам, заявил Боррель. Он добавил, что европейские санкции нацелены на российских политиков и банки, финансирующие операции в Украине.

Ле Дриан уточнил, что эти санкции – лишь часть реакции ЕС на действия России.

Он также сообщил, что его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, запланированная на пятницу в Париже, отменена.

Reuters сообщает, что санкции будут введены против 351 депутата нижней палаты российского парламента, проголосовавших за признание ОРДЛО. Санкции включают замораживание любых их активов в ЕС и запрет на въезд в блок.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС также запрещает торговлю между признанными Россией ОРДЛО и Евросоюзом. Также будут ограничены возможности российского правительства привлекать капитал на финансовых рынках ЕС, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Ранее сегодня Spiegel со ссылкой на неназванных дипломатов сообщил, что Еврокомиссия разработала проект санкций, под которые попадут все депутаты нелегитимной Госдумы РФ, голосовавшие за признание "республиками" оккупированных территорий Донбасса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении первой части санкций против России за признание независимости оккупированных ею территории Донецкой и Луганской областей.

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Вадим Ребрина

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