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ЕС одобрил пакет санкций против России

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22.02.2022, 20:19
ЕС одобрил пакет санкций против России - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

27 государств-членов Евросоюза единогласно одобрили пакет санкций против России после ее решения признать "независимость" оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает Le Monde.

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"Мы единогласно договорились о первом пакете санкций", — заявил глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан после встречи 27 министров иностранных дел в Париже. Эти санкции "очень сильно ударят по России", добавил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

ЕС решил ввести санкции против 27 российских физических и юридических лиц, причастных к нарушению целостности Украины, и ограничить доступ России к европейским рынкам капитала и финансовым услугам, заявил Боррель. Он добавил, что европейские санкции нацелены на российских политиков и банки, финансирующие операции в Украине.

Ле Дриан уточнил, что эти санкции – лишь часть реакции ЕС на действия России.

Он также сообщил, что его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, запланированная на пятницу в Париже, отменена.

Reuters сообщает, что санкции будут введены против 351 депутата нижней палаты российского парламента, проголосовавших за признание ОРДЛО. Санкции включают замораживание любых их активов в ЕС и запрет на въезд в блок.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС также запрещает торговлю между признанными Россией ОРДЛО и Евросоюзом. Также будут ограничены возможности российского правительства привлекать капитал на финансовых рынках ЕС, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

  • Ранее сегодня Spiegel со ссылкой на неназванных дипломатов сообщил, что Еврокомиссия разработала проект санкций, под которые попадут все депутаты нелегитимной Госдумы РФ, голосовавшие за признание "республиками" оккупированных территорий Донбасса.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении первой части санкций против России за признание независимости оккупированных ею территории Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: Санкции, обещания, угрозы. Как мир будет наказывать РФ за "признание" ОРДЛО. Обновляется LIVE

Вадим Ребрина
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Россия санкции Донбасс ЕС
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