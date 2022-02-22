В ЕС разработали санкции против депутатов РФ, голосовавших за признание ОРДЛО – Spiegel

Еврокомиссия разработала проект санкций, под которые попадут все депутаты нелегитимной Госдумы РФ, голосовавшие за признание "республиками" оккупированных территорий Донбасса. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на неназванных дипломатов.

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В издании пишут, что Еврокомиссия неожиданно предложила далекоидущие санкции против РФ. По данным источников журналистов, санкции предусматривают запрет на торговлю российскими гособлигациями, а также наложение ограничений на несколько сотен лиц и компаний.

Как сообщается, если санкции будут приняты, то под них попадут около 350 депутатов российского парламента, которые поддержали признание оккупированных территорий Донбасса республиками.

Если они попадут под санкции, то все их активы в ЕС будут заморожены, пишут в издании. Кроме того, им запретят въезд в ЕС, а европейцам запретят вести с ними деловую деятельность.

Решение по санкциям должен будет принять Совет министров ЕС. Ожидается, что сегодня главы МИД ЕС договорятся на встрече о точной процедуре.

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Марк Сировой

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