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Кулеба: Мировые столицы не спят – готовят санкции за решение Путина по Донбассу

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 06:34
Кулеба: Мировые столицы не спят – готовят санкции за решение Путина по Донбассу - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Страны Запада готовят санкции за решение президента России Владимира Путина о признании "республиками" захваченных ею и ее террористами территорий Донбасса. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Сейчас мировые столицы не спят, независимо от часового пояса. Согласовываются параметры и последовательность применения санкций", – написал он.

По словам Кулебы, Украина подчеркивает: от реакции мира зависят дальнейшие действия России. Глава МИД добавил: Россия должна убедиться, что когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить.

Он также сообщил в других твитах, что обсудил санкции с главами дипломатии США Энтони Блинкеном, Великобритании Лиз Трасс, Канады Мелани Жоли и Европейского Союза Жозепом Боррелем.

Кулеба отметил, что общался с Блинкеном дополнительно, в преддверии своего визита в Вашингтон.

Кулеба: Мировые столицы не спят – готовят санкции за решение Путина по Донбассу

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Марк Сировой
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