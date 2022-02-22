Кулеба: Мировые столицы не спят – готовят санкции за решение Путина по Донбассу
Страны Запада готовят санкции за решение президента России Владимира Путина о признании "республиками" захваченных ею и ее террористами территорий Донбасса. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Сейчас мировые столицы не спят, независимо от часового пояса. Согласовываются параметры и последовательность применения санкций", – написал он.
По словам Кулебы, Украина подчеркивает: от реакции мира зависят дальнейшие действия России. Глава МИД добавил: Россия должна убедиться, что когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить.
Он также сообщил в других твитах, что обсудил санкции с главами дипломатии США Энтони Блинкеном, Великобритании Лиз Трасс, Канады Мелани Жоли и Европейского Союза Жозепом Боррелем.
Кулеба отметил, что общался с Блинкеном дополнительно, в преддверии своего визита в Вашингтон.
- 21 февраля Путин признал "республиками" захваченные Россией территории Донбасса "в границах, сейчас фактически установленных". Он также распорядился официально ввести на Донбасс российские войска.
- Страны Запада раскритиковали решение Путина. Президент Владимир Зеленский выступил с обращением из-за действий России.
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