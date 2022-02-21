Россия признает террористов на Донбассе "в границах, сейчас фактически установленных"
Россия признает захваченные ею территории украинского Донбасса "в границах, которые сейчас фактически установлены". Об этом заявил зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов, сообщает ТАСС.
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"Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", – сказал Климов.
Он добавил, что подписанные с террористами договоры будут ратифицированы палатой во вторник. "Дальше [после подписания] этот текст идет на ратификацию в обе палаты Федерального собрания. Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур", – сказал Климов.
- 15 февраля 2022 года нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
- Украина обратилась в ООН в связи с решением российских депутатов просить Путина признать оккупированные территории Донбасса.
- 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
- Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Сегодня он подписал соответствующие указы.
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