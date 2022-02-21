Россия признает террористов на Донбассе "в границах, сейчас фактически установленных"

Россия признает захваченные ею территории украинского Донбасса "в границах, которые сейчас фактически установлены". Об этом заявил зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов, сообщает ТАСС.

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"Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", – сказал Климов.

Он добавил, что подписанные с террористами договоры будут ратифицированы палатой во вторник. "Дальше [после подписания] этот текст идет на ратификацию в обе палаты Федерального собрания. Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур", – сказал Климов.

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Вадим Ребрина

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