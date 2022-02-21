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Россия признает террористов на Донбассе "в границах, сейчас фактически установленных"

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 22:35
Россия признает террористов на Донбассе
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Россия признает захваченные ею территории украинского Донбасса "в границах, которые сейчас фактически установлены". Об этом заявил зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов, сообщает ТАСС.

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"Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", – сказал Климов.

Он добавил, что подписанные с террористами договоры будут ратифицированы палатой во вторник. "Дальше [после подписания] этот текст идет на ратификацию в обе палаты Федерального собрания. Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур", – сказал Климов.

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Вадим Ребрина
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