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Директор СВР России захотел ввести Донецк и Луганск в состав РФ. Путин его поправил: видео

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 17:50
Директор СВР России захотел ввести Донецк и Луганск в состав РФ. Путин его поправил: видео - Фото
Сергей Нарышкин (скриншот с видео)

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, выступая на заседании Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос "признания независимыми республиками" террористических организаций ДНР и ЛНР, сказал, что поддерживает их "вхождение в состав РФ". Президент РФ Владимир Путин ответил ему, что такой вопрос не обсуждается.

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"Согласился бы с предложением Николая Платоновича о том, что нашим западным, так сказать, партнерам можно дать последний шанс, предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить минские соглашения. В противном случае мы должны принять решение, о котором сегодня говорится", – сказал Нарышкин.

После этого у него с Путиным состоялся следующий диалог.

- Что значит в противном случае? Вы предлагаете начать переговорный процесс? – спросил Путин.

- Нет, я...

- Или признавать суверенитет республик?

- Я поддержу...

- Говорите прямо!

- Я поддержу предложение о признании...

- Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо!

- Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.

- Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости.

- Да, я поддерживаю предложение о признании независимости.

- Хорошо, садитесь.

  • Сегодня главари террористических организаций ДНР и ЛНР призвали Путина признать оккупированные территории Донбасса "независимыми республиками".

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Вадим Ребрина
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Сергей Нарышкин Донбасс владимир путин
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