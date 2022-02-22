Зеленский рассмотрит разрыв дипломатических отношений с Россией
22.02.2022, 12:10
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский рассмотрит разрыв дипломатических отношений с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.
"Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сразу после пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос", – сказал он.
Новость дополняется....
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии