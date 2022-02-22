Президент Владимир Зеленский рассмотрит разрыв дипломатических отношений с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сразу после пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос", – сказал он.

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Марк Сировой

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