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Зеленский рассмотрит разрыв дипломатических отношений с Россией

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 12:10
Зеленский рассмотрит разрыв дипломатических отношений с Россией - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский рассмотрит разрыв дипломатических отношений с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сразу после пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос", – сказал он.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Донбасс владимир путин дипломатические отношения разрыв
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