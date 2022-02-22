Экстренное заседание Совбеза ООН по Донбассу: позиции Украины, США, России и Китая

В Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за решения президента России Владимира Путина о признании "республиками" оккупированных РФ территорий Донбасса. Украина требует от Кремля отказаться от этого решения и вывести войска, США примут ответные меры, Китай призывает к сдержанности, а Россия пытается оправдать свои действия.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Позиция Украины

Постпред Сергей Кислица потребовал от России отменить решение Путина о "признании", вернуться за стол переговоров и полностью вывести оккупационные войска. Он также призвал Совбез ООН дать рекомендации по восстановлению мира.

Он заявил, что Украина расценивает шаг Путина как нарушение ее территориальной целостности и суверенитета.

По его словам, это может рассматриваться как односторонний выход РФ из минских соглашений, игнорирование ею решений Нормандской четверки – и вся политическая ответственность за последствия лежит на РФ.

Он также заявил, что Украина привержена дипломатии и будет твердо стоять на этом. "Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы никому ничего не должны. И никому ничего не отдадим", – сказал он.

"Сегодня Кремль дословно скопировал указ о Грузии от 2008 года. Дословно. Копировать – вставить. Никакого творчества. Ксерокс в Кремле работает очень хорошо. Кто следующий среди членов ООН? Вопрос открытый", – добавил Кислица.

Читайте также: Кулеба: Мировые столицы не спят – готовят санкции за решение Путина по Донбассу

Позиция США

Постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила, что Путин сделал ряд возмутительных заявлений, желает восстановить Российскую империю и его шаг является попыткой создать предлог для дальнейшего вторжения в Украину.

Она также раскритиковала решение Путина о введении войск России на оккупированную часть Донбасса. "Он называет их миротворцами. Это чушь. Мы знаем, какие они на самом деле", – сказала постпред.

Томас-Гринфилд добавила, что Путин "разорвал в клочья" минские соглашения. Она заявила, что мир не должен оставаться в стороне, а США 22 февраля примут дополнительные меры, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Позиция России

Постпред России Василий Небензя утверждал, что оккупированные части Донбасса нужно защищать от якобы "украинской агрессии" – и "допускать кровавую бойню" РФ не намерена, передает BBC. Украина категорически отрицает эскалацию со своей стороны.

При этом представитель РФ настаивал, что Украина по-прежнему связана минскими соглашениями.

Позиция Китая

Постпред Китая Чжан Цзюнь заявил, что все стороны должны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к эскалации, передает BBC. Он также заявил, что Пекин приветствует усилия, направленные на дипломатическое решение.

Читайте также: "Это удар". Реакция Германии, Британии и других стран на решение Путина

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.