Дуда: Диалог с Россией не имеет смысла, надо ставить жесткие условия Путину

Президент Польши Анджей Дуда считает, что диалог с Россией не имеет смысла, надо усиливать санкции и ставить перед диктатором Владимиром Путиным жесткие условия. Об этом он заявил в интервью CNN.

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"Диалог с Россией не имеет смысла. Владимиру Путину надо ставить очень жесткие условия", – сказал он.

По словам Дуды, России надо сказать: или она выполняет условия – или общаться не о чем.

"Мы будем решительно поддерживать Украину, мы будем усиливать санкционный режим, потому что если вести диалог, который ничего не дает, это всего лишь игра, которая дает выиграть время для России", – сказал он.

Дуда призвал к дополнительным санкциям против энергосектора России, которые сократят зависимость Европы от поставок российских энергоносителей. Он назвал политическими проектами строительство газопроводов между РФ и Германией, а также призвал к демонтажу Северного потока-2.

"Россия шантажирует не только Германию, сейчас Россия шантажирует, по сути, всю Европу", – сказал он.

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Марк Сировой

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