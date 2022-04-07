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Среди стран НАТО нет единства по вопросу разрыва с Россией – The New York Times

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 07:03
Среди стран НАТО нет единства по вопросу разрыва с Россией – The New York Times - Фото
Флаг НАТО (фото - ЕРА)

Страны НАТО разошлись во мнениях по дальнейшему выстраиванию отношений с Россией на фоне войны РФ против Украины. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных западных чиновников.

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По данным журналистов, страны Центральной Европы, такие как Польша и страны Балтии, хотят полного разрыва с Москвой и попытаться поставить Россию на колени.

Они опасаются, что любой результат, который Россия сможет преподнести как победу, будет угрожать европейской безопасности.

Другие страны считают, что Россию подчинить нелегко, а исход войны, скорее всего, будет неприятным – достичь прекращения огня будет изнурительно.

По словам официальных лиц, такие страны, как Франция, Германия и Турция, хотят поддерживать контакты с российским диктатором Владимиром Путиным, несмотря на обвинения армии РФ в совершении военных преступлений.

При этом министры иностранных дел стран НАТО согласны, что война – далека от завершения: войска России, несмотря на их плохие действия и отступление от Киева, медленно, но жестоко продвигаются на востоке Украины. По мнению официальных лиц, несколько недель уйдет на переброску северной группировки армии РФ на восток.

"В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего наступления России на востоке и юге Украины для попытки захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым. Это решающий этап войны", – сказал на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Марк Сировой
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Россия война нато безопасность Европы
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