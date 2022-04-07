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Великобритания: Эпоха взаимодействия НАТО с Россией кончилась, пора обращаться с ней иначе

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 05:58
Великобритания: Эпоха взаимодействия НАТО с Россией кончилась, пора обращаться с ней иначе - Фото
Лиз Трасс (Фото: EPA-EFE/NEIL HALL)

Эпоха взаимодействия НАТО с Россией подошла к концу, пора отказаться от устаревшего подхода к обращению с РФ. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время ужина с главами МИД стран НАТО в Брюсселе, передает CNN.

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"Основополагающий акт Россия-НАТО мертв, и пришло время отказаться от устаревшего подхода к обращению с Россией", – заявила Трасс.

Акт, подписанный в 1997 году, гласит, что НАТО и Россия не считают друг друга противниками.

"Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании", – сказала Трасс.

Глава британского МИД подчеркнула, что НАТО не может допустить "вакуума безопасности" на восточных границах альянса и должен переосмыслить поддержку стран, "попавших в паутину российского влияния", таких как Грузия, Молдова, Швеция и Финляндия.

Министр иностранных дел также призвала своих партнеров ужесточить санкции и вооружить Украину "быстро и решительно… чтобы гарантировать поражение Путина".

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Наталия Медведева
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