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У Дуды о визите Зеленского: Президенты обсудят, как Польша и НАТО помогут Украине

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 15:45
У Дуды о визите Зеленского: Президенты обсудят, как Польша и НАТО помогут Украине - Фото
Зеленский прибыл с визитом в Польшу (фото - Офис президента)

Президент Польши Анджей Дуда во время двухдневного визита украинского коллеги Владимира Зеленского 20-21 января обсудит с ним вероятную помощь Варшавы – "материальную и политическую". Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох.

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По словам Солоха, президенты планируют обговорить "возможные формы поддержки, которую Польша и весь Альянс смогут оказать Украине, как политически, так и материально". 

Глава бюро национальной безопасности подчеркнул, что Польша хотела бы узнать взгляд украинской стороны на ситуацию в регионе.

Как добавил Солох, Польше известно, что "некоторые страны уже заявили о своей готовности поставить Украине оборонную технику и вооружение".

19 января Зеленский прибыл с визитом в Польшу.

  • 6 января 2022-го глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страна передаст Украине гуманитарный груз, включающий оружие и технику. 
  • 17 января Британия передала Украине партию оружия для сдерживания военной агрессии РФ. За последние дни несколько военно-транспортных самолетов Королевских ВВС прибыли в аэропорт Борисполь.
  • После разрешения Госдепартамента США передавать американское оружие Украине страны Балтии могут беспрепятственно отгрузить для ВСУ противотанковые комплексы Javelin и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Читайте также: Дуда призвал не вестись на шантаж Кремля по НАТО. И сравнил Россию с грабителем домов

Яна Катасонова
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