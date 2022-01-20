У Дуды о визите Зеленского: Президенты обсудят, как Польша и НАТО помогут Украине

Президент Польши Анджей Дуда во время двухдневного визита украинского коллеги Владимира Зеленского 20-21 января обсудит с ним вероятную помощь Варшавы – "материальную и политическую". Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох.

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По словам Солоха, президенты планируют обговорить "возможные формы поддержки, которую Польша и весь Альянс смогут оказать Украине, как политически, так и материально".

Глава бюро национальной безопасности подчеркнул, что Польша хотела бы узнать взгляд украинской стороны на ситуацию в регионе.

Как добавил Солох, Польше известно, что "некоторые страны уже заявили о своей готовности поставить Украине оборонную технику и вооружение".

19 января Зеленский прибыл с визитом в Польшу.

6 января 2022-го глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страна передаст Украине гуманитарный груз, включающий оружие и технику.

17 января Британия передала Украине партию оружия для сдерживания военной агрессии РФ. За последние дни несколько военно-транспортных самолетов Королевских ВВС прибыли в аэропорт Борисполь.

После разрешения Госдепартамента США передавать американское оружие Украине страны Балтии могут беспрепятственно отгрузить для ВСУ противотанковые комплексы Javelin и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

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Яна Катасонова

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