UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский прилетел в заснеженную Польшу к Дуде обсудить, как быть с Россией – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 14:25
Зеленский прилетел в заснеженную Польшу к Дуде обсудить, как быть с Россией – фото - Фото
Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Сегодня, 20 января, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу для обсуждения "важных вопросов" с польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом сообщает Офис президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Главы государств проведут ряд встреч в формате с глазу на глаз и в широком составе, а также обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов", – сказано в сообщении.

Уточняется, что Дуда примет украинского лидера в госрезиденции Висла.

Основная тема во время визита Зеленского в Польшу – "вопрос безопасности".

Как отметил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох, переговоры глав государств будут связаны "с угрозой российской агрессии". Он подчеркнул, что "поддержка Украины на данный момент является одним из важнейших приоритетов" политики Дуды.

Зеленский в Польше (фото – Офис президента)
  • 17 января 2022 года Солох в эфире радио заявил, что Зеленский и Дуда обсудят во время встречи ответ на российскую агрессию.
  • В пресс-службе президента Украины пока не ответили на вопрос LIGA.net о подготовке встречи Зеленского и Дуды. 

Читайте также: Представитель РФ на переговорах с США: НАТО должно "отправляться на рубежи 1997 года"

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
визит Владимир Зеленский польша анджей дуда
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 