Зеленский прилетел в заснеженную Польшу к Дуде обсудить, как быть с Россией – фото

Сегодня, 20 января, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу для обсуждения "важных вопросов" с польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом сообщает Офис президента.

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"Главы государств проведут ряд встреч в формате с глазу на глаз и в широком составе, а также обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов", – сказано в сообщении.

Уточняется, что Дуда примет украинского лидера в госрезиденции Висла.

Основная тема во время визита Зеленского в Польшу – "вопрос безопасности".

Как отметил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох, переговоры глав государств будут связаны "с угрозой российской агрессии". Он подчеркнул, что "поддержка Украины на данный момент является одним из важнейших приоритетов" политики Дуды.

17 января 2022 года Солох в эфире радио заявил, что Зеленский и Дуда обсудят во время встречи ответ на российскую агрессию.

В пресс-службе президента Украины пока не ответили на вопрос LIGA.net о подготовке встречи Зеленского и Дуды.

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Яна Катасонова

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