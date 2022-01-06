"Они нас защищают". Латвия отправит в Украину оружие

Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страна передаст Украине гуманитарный груз, включающий оружие и технику. Он подчеркнул, что "по сути, они (Украина – ред.) нас защищают", пишет LSM.lv.

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Пабрикс согласовал состав груза вместе с послом Украины Александром Мищенко, пишет портал. Он подтвердил, что Латвия продолжит оказывать помощь государству и призвал другие страны ЕС присоединиться.

"Украина имеет право и должна уметь защищаться. Она в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ, с нашего региона", — заявил глава МИД.

Он добавил, что хотя Украина не является членом НАТО, она является "союзником именно в том, что делает".

В апреле 2021 года Латвия поддержала предоставление Украине плана действий по членству в НАТО. Это должен был быть сигнал Альянса России, что украинцы "не останутся без поддержки".

В декабре глава МИД Латвии Ринкевичс призвал западные страны подготовить "очень сильный" пакет экономических санкций против РФ на фоне угрозы нового вторжения России в Украину.

5 января 2022 Ринкевичс призвал ЕС и НАТО активнее готовиться к сценарию гибридного нападения России на Украину, а не только к полномасштабному вторжению.

Марина Тищенко

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