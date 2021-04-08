Армия России у границ. Латвия поддерживает предоставление Украине ПДЧ в НАТО

Латвия поддерживает предоставление Украине плана действий по членству в НАТО, это будет сигналом Альянса на фоне стягивания войск РФ к границам Украины. Об этом в интервью телеканалу LTV заявил министр иностранных дел этой страны Эдгарс Ринкевичс, передают посольства Латвии в Украине и Украины в Латвии.

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Дипломат отметил, что Латвия внимательно наблюдает за стягиванием войск России к границе Украины. По его словам, пока непонятно – это реальная агрессия или демонстрация силы – но есть все основания для беспокойства.

"Украина уже на протяжении 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения ПДЧ. Пожалуй, уже таки время предоставить этот план Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО, – ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", – заявил Ринкевичс.

Вчера глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна скоро обратится к членам НАТО с призывом рассмотреть предоставление ПДЧ Украине.

СПРАВКА. В 2008-году на Бухарестском саммите НАТО стороны договорились: Грузия и Украина страны станут членами Альянса, а следующим шагом для этих стран должно стать получение ПДЧ в НАТО. 12 июня 2020-го НАТО . В 2008-году на Бухарестском саммите НАТО стороны договорились: Грузия и Украина страны станут членами Альянса, а следующим шагом для этих стран должно стать получение ПДЧ в НАТО. 12 июня 2020-го НАТО предоставил Украине статуса партнера с расширенными возможностями (детальнее о статусе читайте здесь ). Кабмин Минобороны надеются получить ПДЧ в 2021 году.

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Марк Сировой

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