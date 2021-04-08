UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Армия России у границ. Латвия поддерживает предоставление Украине ПДЧ в НАТО

08.04.2021, 13:05
Армия России у границ. Латвия поддерживает предоставление Украине ПДЧ в НАТО - Фото
Эдгарс Ринкевичс (фото - ЕРА)

Латвия поддерживает предоставление Украине плана действий по членству в НАТО, это будет сигналом Альянса на фоне стягивания войск РФ к границам Украины. Об этом в интервью телеканалу LTV заявил министр иностранных дел этой страны Эдгарс Ринкевичс, передают посольства Латвии в Украине и Украины в Латвии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дипломат отметил, что Латвия внимательно наблюдает за стягиванием войск России к границе Украины. По его словам, пока непонятно – это реальная агрессия или демонстрация силы – но есть все основания для беспокойства.

"Украина уже на протяжении 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения ПДЧ. Пожалуй, уже таки время предоставить этот план Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО, – ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", – заявил Ринкевичс.

Вчера глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна скоро обратится к членам НАТО с призывом рассмотреть предоставление ПДЧ Украине.

СПРАВКА. В 2008-году на Бухарестском саммите НАТО стороны договорились: Грузия и Украина страны станут членами Альянса, а следующим шагом для этих стран должно стать получение ПДЧ в НАТО. 12 июня 2020-го НАТО предоставил Украине статуса партнера с расширенными возможностями (детальнее о статусе читайте здесь). Кабмин и Минобороны надеются получить ПДЧ в 2021 году.

Читайте также: В НАТО назвали ключевые реформы, необходимые для сближения Украины с Альянсом

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПДЧ нато Латвия эдгарс ринкевичс ПДЧ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 