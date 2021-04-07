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Госдепартамент США: Двери НАТО открыты для Украины, но сначала – реформы

07.04.2021, 08:35
Госдепартамент США: Двери НАТО открыты для Украины, но сначала – реформы - Фото
Нед Прайс (Фото – скриншот видео пресс-службы Госдепартамента США)

Администрация президента США Джо Байдена привержена политике открытых дверей НАТО, но Украина должна провести глубокие реформы, чтобы соответствовать стандартам альянса. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс вчера, 6 апреля, во время брифинга.

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По словам Прайса, двери НАТО должны оставаться открытыми для претендентов, когда они могут выполнять обязательства членов альянса и вносить свой вклад в безопасность в евроатлантическом регионе. Он подчеркнул, что США поддерживают право каждой страны выбирать, к какому договору или альянсу присоединяться.

Прайс отметил, что кандидаты на вступление в НАТО должны соответствовать стандартам членства. "С этой целью мы продолжаем призывать правительство Украины к осуществлению глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ, необходимых для построения более стабильной, демократической, процветающей и свободной страны", – заявил Прайс.

Он подчеркнул, что США продолжают поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией и отметил интенсивные контакты между США и Украиной в последние дни.

На вопрос, не хотят ли в администрации Байдена ускорить процесс сближения Украины с НАТО из-за происходящего на границах с Россией, Прайс ответил, что США надеются на тесное сотрудничество с Украиной по всем проводимым реформам и повторил слова о поддержке политики открытых дверей НАТО.

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Денис Юдин
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