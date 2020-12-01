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Украина хочет получить ПДЧ в НАТО уже в 2021 году – министр обороны Таран

01.12.2020, 14:28
Украина хочет получить ПДЧ в НАТО уже в 2021 году – министр обороны Таран - Фото
Министр обороны Андрей Таран (фото - пресс-служба Минобороны)

Украина намерена получить план действий по членству в НАТО уже в 2021 году – на следующем военном саммите Альянса. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран

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"Мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решением Бухарестского саммита 2008 года", – заявил Таран. 

По его словам, для НАТО было бы правильным решение о предоставлении членства Украине и Грузии, так как это будет иметь существенное влияние на безопасность и стабильность Альянса. В частности, в Черноморском регионе.

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Станислав Стороженко
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