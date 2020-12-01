Украина хочет получить ПДЧ в НАТО уже в 2021 году – министр обороны Таран
Украина намерена получить план действий по членству в НАТО уже в 2021 году – на следующем военном саммите Альянса. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран.
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"Мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решением Бухарестского саммита 2008 года", – заявил Таран.
По его словам, для НАТО было бы правильным решение о предоставлении членства Украине и Грузии, так как это будет иметь существенное влияние на безопасность и стабильность Альянса. В частности, в Черноморском регионе.
- 12 июня НАТО предоставил Украине статуса партнера с расширенными возможностями.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности, в которой предусмотрено развитие стратегических отношений с НАТО, Евросоюзом и США.
- Украина в ближайшие годы может получить ПДЧ в НАТО, заявили в Слуге народа по результатом разговора с замом генсека НАТО.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, целью Киева является членство в Альянсе, которого можно достичь и без ПДЧ.
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