В Украину приехал глава Военного комитета НАТО. Обсудил с Хомчаком Донбасс и безопасность
Сегодня, 7 апреля, председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации сэр Стюарт Пич и главнокомандующий Вооруженных сил генерал-полковник Руслан Хомчак обсудили ситуацию на Донбассе и безопасность Украины в целом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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Как отмечается, встреча состоялась в Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного во Львове.
Хомчак заявил, что визит Пича свидетельствует о внимании, которое НАТО уделяет вопросам стратегического партнерства с Украиной.
Как отмечается, Хомчак и Пич обсудили ситуацию в районе проведения операции объединенных сил и общую политику безопасности обстановку вокруг Украины. Также речь шла о состоянии реформирования ВСУ и о трансформации системы подготовки в соответствии с подходами НАТО.
В Минобороны сообщают, что глава Военного комитета НАТО заверил украинскую сторону в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса.
- 4 апреля Госдеп США и НАТО призвали РФ объяснить ее провокации на украинских границах.
- 6 апреля президент Владимир Зеленский после звонка генсека НАТО Йенса Столтенберга заявил: "НАТО – это единственный путь к завершению войны на Донбассе, а ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ". В Кремле в ответ пригрозили "усугублением ситуации" на Донбассе.
- 7 апреля в Госдепе заявили, что двери НАТО открыты для Украины, но сначала она должна провести глубокие реформы.
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