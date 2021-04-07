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В Украину приехал глава Военного комитета НАТО. Обсудил с Хомчаком Донбасс и безопасность

07.04.2021, 19:25
В Украину приехал глава Военного комитета НАТО. Обсудил с Хомчаком Донбасс и безопасность - Фото
Руслан Хомчак и Стюарт Пич (Фото: Минобороны)

Сегодня, 7 апреля, председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации сэр Стюарт Пич и главнокомандующий Вооруженных сил генерал-полковник Руслан Хомчак обсудили ситуацию на Донбассе и безопасность Украины в целом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Как отмечается, встреча состоялась в Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного во Львове.

Хомчак заявил, что визит Пича свидетельствует о внимании, которое НАТО уделяет вопросам стратегического партнерства с Украиной.

Как отмечается, Хомчак и Пич обсудили ситуацию в районе проведения операции объединенных сил и общую политику безопасности обстановку вокруг Украины. Также речь шла о состоянии реформирования ВСУ и о трансформации системы подготовки в соответствии с подходами НАТО.

В Минобороны сообщают, что глава Военного комитета НАТО заверил украинскую сторону в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса.

СПРАВКА. В состав Военного комитета НАТО входят начальники штаба обороны государств-членов.

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Наталия Медведева
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нато руслан хомчак Стюарт Пич
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