В Украину приехал глава Военного комитета НАТО. Обсудил с Хомчаком Донбасс и безопасность

Сегодня, 7 апреля, председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации сэр Стюарт Пич и главнокомандующий Вооруженных сил генерал-полковник Руслан Хомчак обсудили ситуацию на Донбассе и безопасность Украины в целом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, встреча состоялась в Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного во Львове.

Хомчак заявил, что визит Пича свидетельствует о внимании, которое НАТО уделяет вопросам стратегического партнерства с Украиной.

Как отмечается, Хомчак и Пич обсудили ситуацию в районе проведения операции объединенных сил и общую политику безопасности обстановку вокруг Украины. Также речь шла о состоянии реформирования ВСУ и о трансформации системы подготовки в соответствии с подходами НАТО.

В Минобороны сообщают, что глава Военного комитета НАТО заверил украинскую сторону в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса.

СПРАВКА. В состав Военного комитета НАТО входят начальники штаба обороны государств-членов.

Читайте также: Таран перечислил учения НАТО, на которые пригласили Украину в этом году – подробности

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.