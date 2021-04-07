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Таран перечислил учения НАТО, на которые пригласили Украину в этом году – подробности

07.04.2021, 14:36
Таран перечислил учения НАТО, на которые пригласили Украину в этом году – подробности - Фото
Андрей Таран (Фото: пресс-служба Минобороны)

Министр обороны Андрей Таран перечислил список учений НАТО, на которые в этом году приглашены украинские войска. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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По его словам, Украину пригласили к участию в учениях Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda.

Steadfast Cobalt - ежегодные учения альянса по коммуникационным и информационным системам. На них проводится проверка связи и информационных систем сил и подразделений, участвующим в миссиях сил реагирования НАТО.

Ramstein Ambition - командно-управленческие учения НАТО, нацеленные на отработку способности штаба НАТО командовать и контролировать малые совместные операции военно-воздушных сил.

Steadfast Defender - крупнейшие учения командных структур НАТО, сил альянса и элементов национальных вооруженных сил при трансатлантическом усилении операций по сдерживанию совместных оперативных групп очень высокой готовности в Южной Европе. Запланированы на 20 мая – 22 июня, будут проводиться в Румынии, Болгарии и Венгрии.

Steadfast Jupiter - это командно-штабные учения НАТО стратегического, оперативного и тактического уровней.

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Станислав Стороженко
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ВСУ нато учения минобороны
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