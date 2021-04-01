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Агрессия России. Украина зовет авиацию НАТО совместно патрулировать небо Украины

01.04.2021, 16:45
Агрессия России. Украина зовет авиацию НАТО совместно патрулировать небо Украины - Фото
Совместные учения военных НАТО и союзников - Rapid Trident (фото - NATO)

Украина приглашает НАТО организовать совместные военные учения, включающие воздушное патрулирование пространства Украины. Об этом заявил замглавы Офиса президента Роман Машовец во время встречи с главой представительства НАТО в Украине.

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Машовец сообщил, что на границе с Украиной фиксируется скопление российских войск. В связи с этим совместные учения ВСУ и НАТО, включая совместное воздушное патрулирование Украины, "поспособствует стабилизации ситуации безопасности в регионе", цитирует пресс-служба Офиса президента.

"Российская сторона пытается сорвать мирный процесс", – сказал Машовец, подчеркнув важность политической реакции руководства НАТО на действия России.

Глава представительства НАТО Александр Винников отметил, что  информация о ситуации на Донбассе, а также на границе с Россией будет передана в штаб-квартиру НАТО. 

Читайте также: США привели войска в максимальную боеготовность из-за сил РФ у границ Украины – Politico

Станислав Стороженко
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