Агрессия России. Украина зовет авиацию НАТО совместно патрулировать небо Украины
Украина приглашает НАТО организовать совместные военные учения, включающие воздушное патрулирование пространства Украины. Об этом заявил замглавы Офиса президента Роман Машовец во время встречи с главой представительства НАТО в Украине.
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Машовец сообщил, что на границе с Украиной фиксируется скопление российских войск. В связи с этим совместные учения ВСУ и НАТО, включая совместное воздушное патрулирование Украины, "поспособствует стабилизации ситуации безопасности в регионе", цитирует пресс-служба Офиса президента.
"Российская сторона пытается сорвать мирный процесс", – сказал Машовец, подчеркнув важность политической реакции руководства НАТО на действия России.
Глава представительства НАТО Александр Винников отметил, что информация о ситуации на Донбассе, а также на границе с Россией будет передана в штаб-квартиру НАТО.
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