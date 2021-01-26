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Зеленский пригласил войска НАТО в Украину – Рада одобрила: что запланировано на 2021 год

26.01.2021, 11:22
Зеленский пригласил войска НАТО в Украину – Рада одобрила: что запланировано на 2021 год - Фото
Учения Riverine 2020 (Фото: пресс-служба Министерства обороны)

Верховная Рада одобрила решение президента Владимира Зеленского о допуске подразделений иностранных войск на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в 2021 году.

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"За" проголосовали 325 нардепов, "против" – 13, "воздержались" – 19.

В 2021 году в Украине планируется провести восемь совместных учений с войсками НАТО:

1. С января по декабрь – подготовка подразделений вооруженных сил с целью повышения совместимости между ВСУ, военными США, стран НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира" во время участия в миротворческих операциях, до 19 000 участников (15 000 – Украина, 2000 – США, 2000 – другие страны) и до 17 самолетов и вертолетов;

2. Украино-американские учения "Rapid Trident 2021", март-декабрь, до 25 суток, до 5500 военнослужащих (2500 – Украина, 1000 – США, 2000 – другие страны), до 15 самолетов и вертолетов;

3. Украино-британские учения "Cossack Mace 2021", март-декабрь, до 14 суток, до 1400 участников (600 – Украина, 400 – Великобритания, 400 – другие страны);

4. Украино-американские учения "Sea Breeze 2021", март-декабрь, до 25 суток, до 3750 участников (1750 – Украина, до 1000 – США, до 1000 – другие страны), до 50 кораблей (35 – Украина), до 2 подводных лодок, до 40 самолетов и вертолетов (30 – Украина).

5. Украино-румынские учения "Riverine 2021", март-декабрь, до 10 суток, по 200 участников с каждой стороны, до 9 кораблей, до 4 самолетов и вертолетов;

6. Украино-британские учения "Warrior Watcher 2021", март-декабрь, до 15 суток, по 300 участников с каждой стороны, до 4 вертолетов, до 6 самолетов;

7. Украино-польские учения "Три меча 2021", март-декабрь, до 14 суток, до 1600 участников (800 – Украина, 400 – Польша, 400 – другие страны), до 8 самолетов и вертолетов;

8. Украино-польские учения "Silver Saber 2021", февраль-апрель до 15 суток, май-июнь до 15 суток, июль-декабрь до 15 суток, до 400 участников (200 – Украина, 100 – Польша, 100 – другие страны), до 6 самолетов и вертолетов.

Читайте также: Ответ на агрессию РФ. Как учения в Украине сформировали военный союз с НАТО – инфографика

Денис Юдин
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