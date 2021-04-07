В НАТО назвали ключевые реформы, необходимые для сближения Украины с альянсом

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Глава Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Стюарт Пич на встрече с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком назвал ключевые реформы, которые должна реализовать Украина для сближения с евроатлантическими партнерами. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

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"Мы приветствуем усилия Украины по осуществлению больших реформ. Этот импульс необходимо сохранить, чтобы консолидировать демократические институты Украины, укрепить верховенство закона, бороться с коррупцией и продолжить реформирование сектора безопасности и обороны. Эти реформы необходимы для сближения Украины с ее евроатлантическими партнерами", – сказал Пич.

Представитель НАТО встретился также с президентом Владимиром Зеленским. Во время беседы Пич подтвердил ценное партнерство НАТО с Украиной и полную поддержку ее суверенитета и территориальной целостности. Обсуждение касалось оборонной реформы, событий в Украине и в Черноморском регионе, поддержки Украиной миссии НАТО в Афганистане, Косово, а также Сил реагирования НАТО.

На встрече с президентом маршал авиации НАТО сказал: "Альянс высоко оценивает приверженность президента Зеленского мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Союзники по НАТО едины в своем осуждении незаконной аннексии Крыма Россией и ее агрессивных действий на востоке Украины. Мы призываем Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе и вывести свои силы с украинской территории. Украина – один из ближайших и важнейших партнеров НАТО".

ДОПОЛНЕНО В 21:57. "Мы благодарны за серьезный интерес НАТО к ситуации в Украине, на востоке и в оккупированном Крыму. Благодарны нашим партнерам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. К сожалению, мы действительно видим сейчас осложнения на востоке Украины, именно на Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов", – сказал Зеленский во время встречи с Пичем, передает пресс-служба ОП.

Президент отметил, что Украина постоянно призывает к соблюдению режима прекращения огня в том формате, в котором он действовал в прошлом году после 27 июля.

1 февраля 2021 года Зеленский в интервью Axios адресовал президенту США Джо Байдену вопрос: почему Украина до сих пор не является полноправным членом НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил, что альянс поддерживает все решения Бухарестского саммита, "но фокус сейчас должен сохраняться на реформах". НАТО, по словам генсека, должно убедиться, что Украина "имеет демократический, политический контроль над своими оборонительными институтами, вооруженными силами, продолжает борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов".

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что для НАТО пришло время начать подготовку к предоставлению Украине Плана действий по членству (ПДЧ). Она надеется, что это случится на саммите НАТО, который запланирован на осень 2021 года.

Вадим Ребрина

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