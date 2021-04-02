В Кабмине ожидают, что НАТО уже осенью начнет подготовку над предоставлением Украине ПДЧ

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что для НАТО пришло время начать подготовку к предоставлению Украине Плана действий по членству (ПДЧ). Она надеется, что это случится на саммите НАТО, который запланирован на осень 2021 года. Стефанишина сказала об этом в интервью ТСН.

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Она напомнила, что декларация, принятая на Бухарестском саммите 2008 года, "дает поручения министрам стран альянса начать работу по подготовке к получению" Украиной и Грузией ПДЧ.

Стефанишина считает, что выполнение этой части декларации "как-то затянулось – аж на 13 лет".

"В этом году на саммите лидеров стран-членов будет определяться десятилетняя стратегия развития альянса. Думаю, пора наконец выполнить условия декларации Бухарестсього саммита и, как минимум, дать инструкции соответствующим министрам начать подготовку к предоставлению Украине ПДЧ. А Украина еще больше готова к получению такого плана, чем это было в 2008 году", – сказала вице-премьер.

Она отметила, что получение Украиной ПДЧ важно в первую очередь для США, Великобритании, Германии и Франции.

"Это большой залог стабильности и безопасности в регионе, идентификация западного мира, как мира, который имеет план и готов отстаивать демократические ценности. Я считаю, что именно поэтому страны НАТО должны принять политическое решение предоставить Украине ПДЧ", – сказала вице-премьер.

Стефанишина отметила, что рано говорить о том, каким будет решение НАТО на осеннем саммите, но заверила, что украинская власть сейчас "работает со всеми столицами, которые поддерживают и не поддерживают эту идею". По ее словам, саммит может пройти раньше — в начале лета.

1 февраля 2021 года Зеленский в интервью Axios адресовал президенту США Джо Байдену вопрос: почему Украина до сих пор не является полноправным членом НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил, что альянс поддерживает все решения Бухарестского саммита, "но фокус сейчас должен сохраняться на реформах". НАТО, по словам генсека, должно убедиться, что Украина "имеет демократический, политический контроль над своими оборонительными институтами, вооруженными силами, продолжает борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов".

Вадим Ребрина

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