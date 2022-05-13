Дуда: После войны Россия должна выплатить Украине компенсацию за все разрушения

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что после окончания войны в Украине Россия должна выплатить репарации, а все военные преступники должны быть наказаны. Об этом он сказал 13 мая в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Таллинне, передает RMF24.

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"Даже если война закончится, это будет означать, что последствия должны быть устранены. Украина должна быть восстановлена ​​в пределах международно признанных границ. Россия должна выплатить компенсацию за то, что она разрушила в Украине, а виновные в военных преступлениях в Украине должны быть привлечены к уголовной ответственности", – заявил Дуда.

Комментируя дальнейшие политические и экономические отношения с РФ, президент Польши подчеркнул, что "ни один честный лидер и ни одно честное государство не поверят, что ничего не произошло".

По его мнению, "это не может быть обычным делом, чтобы людей убивали, а потом делали вид, что ничего не произошло".

"Я не могу себе представить, чтобы была такая возможность, чтобы бизнес нормально велся с Россией, с российскими компаниями", – заявил Дуда.

Он выразил надежду, что все здравомыслящие политики и представители бизнеса увидят, что Газпром не был "нормальной компанией", как утверждают некоторые в Европе.

"Газпром был просто российским способом реализации имперской политики. Это должно было расширить влияние России в европейском пространстве с помощью энергетического господства, что могло привести к контролю государств через энергетический шантаж", – заявил Дуда.

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Оксана Житнюк

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