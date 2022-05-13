UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба: G7 решила, что Россия заплатит за агрессию сотни миллиардов

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 15:05
Кулеба: G7 решила, что Россия заплатит за агрессию сотни миллиардов - Фото
Бербок, Кулеба и Ле Дриан на встрече глав МИД Большой семерки (Фото - Пресс-служба МИД ФРГ)

Восстановление Украины после вторжения России будет осуществляться, в том числе за счет зарубежных российских активов, которые договорились конфисковать страны G7. Об этом заявил на пресс-конференции в Берлине глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное  

Кулеба сказал журналистам, что страны Большой семерки договорились принять все необходимые решения для конфискации российских суверенных активов и передачи их Украине, чтобы на эти средства Украина могла восстановить все разрушенное россиянами.

"Канада уже это сделала, и у меня есть основания считать, что остальные страны сделают то же самое – и скорее раньше, чем позже", – сказал министр.

Он пояснил, что речь идет о суммах "в сотни миллиардов долларов и евро".

"Россия должна заплатить за агрессию – не только политически и экономически, но и финансово", – подчеркнул он.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дмитрий кулеба репарации страны g7
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 