Кулеба: G7 решила, что Россия заплатит за агрессию сотни миллиардов
Восстановление Украины после вторжения России будет осуществляться, в том числе за счет зарубежных российских активов, которые договорились конфисковать страны G7. Об этом заявил на пресс-конференции в Берлине глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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Кулеба сказал журналистам, что страны Большой семерки договорились принять все необходимые решения для конфискации российских суверенных активов и передачи их Украине, чтобы на эти средства Украина могла восстановить все разрушенное россиянами.
"Канада уже это сделала, и у меня есть основания считать, что остальные страны сделают то же самое – и скорее раньше, чем позже", – сказал министр.
Он пояснил, что речь идет о суммах "в сотни миллиардов долларов и евро".
"Россия должна заплатить за агрессию – не только политически и экономически, но и финансово", – подчеркнул он.
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