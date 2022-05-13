Кулеба о военных преступлениях России: Путин дал понять, что ему не нужно "спасать лицо"
Российский диктатор Владимир Путин готов совершать военные преступления, вопреки тому, что о нем могут подумать в мире – бессмысленно предлагать какие-то варианты спасения его репутации. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Die Welt.
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"Когда Путин начал эту войну, он ясно дал понять: ему не нужно "спасать лицо", для достижения своих политических целей он готов ломать границы и совершать военные преступления", – подчеркнул он.
Кулеба добавил, что его возмущают намерения предпринять попытки для спасения репутации Путина.
Глава МИД добавил, что готов задать вопрос людям, которые хотят "спасти лицо" российского диктатора: "Что еще должно произойти, чтобы вы поняли, что Путину не нужны такие варианты?"
- Кулеба поблагодарил немцев за тектонические изменения политики по РФ, цитировал Зеленского.
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