Кулеба о военных преступлениях России: Путин дал понять, что ему не нужно "спасать лицо"

Российский диктатор Владимир Путин готов совершать военные преступления, вопреки тому, что о нем могут подумать в мире – бессмысленно предлагать какие-то варианты спасения его репутации. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Die Welt.

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"Когда Путин начал эту войну, он ясно дал понять: ему не нужно "спасать лицо", для достижения своих политических целей он готов ломать границы и совершать военные преступления", – подчеркнул он.

Кулеба добавил, что его возмущают намерения предпринять попытки для спасения репутации Путина.

Глава МИД добавил, что готов задать вопрос людям, которые хотят "спасти лицо" российского диктатора: "Что еще должно произойти, чтобы вы поняли, что Путину не нужны такие варианты?"

Кулеба поблагодарил немцев за тектонические изменения политики по РФ, цитировал Зеленского.

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Яна Катасонова

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