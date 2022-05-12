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Кулеба поблагодарил немцев за тектонические изменения политики по РФ, цитировал Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 17:24
Кулеба поблагодарил немцев за тектонические изменения политики по РФ, цитировал Зеленского - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил немецкий народ за поддержку Украины и призвал руководство ФРГ наращивать поддержку ВСУ вооружением для отражения агрессии России. Об этом он заявил на брифинге с вице-канцлером Робертом Хабеком.

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"Как сказал президент Зеленский, "демократия должна быть лучше вооружена, чем диктатура". И вместе с Германией мы сейчас реализовываем этот лозунг", – отметил он.

Министр отметил, что в Киеве благодарны Берлину за изменение отношения к поставкам вооружений для ВСУ и курс на ужесточение санкций против РФ.

"Мы видим все эти позитивные изменения. И мы видим, что Федеративная Республика в данный момент взяла на себя роль первопроходца и играет первую скрипку в Европе. Мы очень благодарим вас за это", – сказал он.

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После встречи с лидерами СДПГ глава МИД отметил, что "довоенная история германо-российских отношений и роль в этом социал-демократов теперь стали историей": "Вы достаточно сильны, чтобы признать, что прежняя политика потерпела неудачу и что вам нужна новая политика. Мы видим положительную динамику".

Он указал, что именно канцлер Олаф Шольц, социал-демократ, изменил политику Германии по оружию для Украины и в сфере энергетики, и что Украина понимает – "принимать такие решения нелегко".

Глава МИД призвал весь немецкий бизнес выходить из России и производить релокацию в Украину.

Евгений Пилипенко
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