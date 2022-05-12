Uniper оплатил газ рублями, заявил Драги. Хабек говорит – ФРГ переживет зиму без газа РФ
Глава итальянского правительства Марио Драги утверждает, что крупнейший покупатель российского газа в Германии Uniper SE заплатил за него в рублях, как того требует Москва. Об этом со ссылкой на его слова пишет Bloomberg.
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"На самом деле доказательства, которые мы видели с утра, говорят, что крупнейший импортер газа в Германии уже заплатил в рублях. <...> Фактически, большинство импортеров уже открыли счета в рублях в Газпроме", – заявил Драги.
Итальянский премьер добавил, что еврокомпании смогут платить за газ из РФ в рублях, так как "нет официального заявления о том, что именно будет считаться нарушением санкций: никто никогда не говорил о том, нарушают платежи в рублях санкции или нет. Это такая серая зона".
Его трактовка идет вразрез с интерпретацией Еврокомиссии: ее глава Урсула фон дер Ляйен заявила в апреле "очень четко: платежи в рублях являются нарушением санкций, если это не предусмотрено контрактами".
В Uniper SE заявили, что не платили по новой схеме, так как крайний срок оплаты – в конце мая. Там отказались от комментария насчет рублевого счета в Газпромбанке.
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Между тем министр экономики Германии Роберт Хабек полагает, что страна зимой сможет обойтись без российского газа, пишет Wirtschaftswoche.
По его словам, если к концу года ФРГ полностью заполнит хранилища, если два из четырех арендованных плавучих танкера для СПГ будут подключены к сети, то в случае прекращения поставок газа из РФ "мы могли бы пережить зиму в какой-то степени" – при условии жесткой экономии энергии.
Вице-канцлер обратился к согражданам: если в ближайшие два года сэкономить 10% в промышленности и частных домохозяйствах, этого будет минимально достаточно, чтобы не войти в жесткий кризис.
Он предостерег немцев, что цены на газ "очень сильно повысятся".
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