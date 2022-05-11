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"Путин больше не рационален". Лидер крупнейшей фракции бундестага – за новый курс по РФ

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11.05.2022, 08:33
Заския Эскен (фото - ЕРА)

Прошлая немецкая политика диалога с Россией, доверительных отношений и торговли потерпела крах, – теперь нужна новая. Об этом в интервью Funke Mediengruppe заявила сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заския Эскен, пишет Handelsblatt.

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"Разрешение конфликтов с помощью диалога было чрезвычайно успешным многие десятилетия, как и преобразования с помощью торговли. Но мы видим, что Путин больше не действует рационально", – заявила она.

Как выразилась член самой крупной фракции в бундестаге, президент страны-оккупанта РФ "попирает международное право, договоры и доверительное сотрудничество".

"Для нас это означает, что мы еще больше сближаемся в Европе с нашими международными партнерами, чтобы иметь возможность защищать наши ценности и свободу", – пояснила Эскен.

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Одна из лидеров СДПГ добавила, что в Германии "больше не должно быть односторонней зависимости от импорта российских энергоносителей".

Ранее во время визита в Киев глава МИД Германии Бербок заявила, что Берлин больше не считает Москву надежным партнером по энергоносителям, "и это навсегда".

Евгений Пилипенко
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Германия война геополитика сдпг энергоносители газовая война Заския Эскен
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