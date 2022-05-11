"Путин больше не рационален". Лидер крупнейшей фракции бундестага – за новый курс по РФ

Прошлая немецкая политика диалога с Россией, доверительных отношений и торговли потерпела крах, – теперь нужна новая. Об этом в интервью Funke Mediengruppe заявила сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заския Эскен, пишет Handelsblatt.

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"Разрешение конфликтов с помощью диалога было чрезвычайно успешным многие десятилетия, как и преобразования с помощью торговли. Но мы видим, что Путин больше не действует рационально", – заявила она.

Как выразилась член самой крупной фракции в бундестаге, президент страны-оккупанта РФ "попирает международное право, договоры и доверительное сотрудничество".

"Для нас это означает, что мы еще больше сближаемся в Европе с нашими международными партнерами, чтобы иметь возможность защищать наши ценности и свободу", – пояснила Эскен.

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Одна из лидеров СДПГ добавила, что в Германии "больше не должно быть односторонней зависимости от импорта российских энергоносителей".

Ранее во время визита в Киев глава МИД Германии Бербок заявила, что Берлин больше не считает Москву надежным партнером по энергоносителям, "и это навсегда".

12 апреля 2022 года президент Германии Штайнмайер заявил, что в связи с войной РФ против Украины ФРГ решила изменить свою "философию безопасности" и поставлять оружие в зоны боевых действий.

В СДПГ также входят германский канцлер Шольц и его предшественник на этом посту Шрёдер, кремлевский лоббист в ФРГ. Эскен призвала последнего выйти из партии, так как "мы должны перестать воспринимать его как бывшего канцлера".

8 мая СДПГ разгромно проиграла выборы в ландтаг на севере Германии.

Германия передает ВСУ семь современных самоходных артиллерийских установок.

Евгений Пилипенко

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