UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Штайнмайер: Война России против Украины – это перелом эпох

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 14:36
Штайнмайер: Война России против Украины – это перелом эпох - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Война России против Украины ознаменовала "разрыв со многими вещами, которые давно считались само собой разумеющимися, это перелом эпох". Об этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал сегодня в выступлении на открытии конгресса Объединения немецких профсоюзов, сообщает Deutsche Welle.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

8 мая в Германии отмечают 77-летнюю годовщину освобождения страны от национал-социализма.

"Но сегодня 8 мая – день войны", – сказал Штайнмайер.

Президент ФРГ заявил, что Владимир Путин, напав на Украину, "разрушает саму основу европейского миропорядка".

Нападение России на Украину президент Германии считает "нападением на идею либеральной демократии и на ценности, на которых она основана: это свобода, равенство, уважение прав человека и человеческого достоинства". 

"Когда он (Путин) говорит о фашизме и о "денацификации", он лжет", – сказал Штайнмайер. Он считает, что Путин занимается "вероломным и циничным искажением истории". 

По его словам, то, что Кремль ставит знак равенства между борьбой с национал-социализмом и "жестокой, противозаконной, агрессивной войной против Украины", тоже является "надругательством над историей".

"Под предлогом "денацификации" россияне убивают даже тех, кто прошел через ад: в том числе тех, кто пережил Холокост", – подчеркнул Штайнмайер.

Президент Германии сказал, что эта война вынуждает не только его страну, но и всю Европу сделать болезненные выводы. "Мы были слишком уверены, что мир, свобода и процветание – это само собой разумеющиеся вещи", но вторжение в Украину доказало, что это не так.  

Президент ФРГ признал, что он заблуждался, когда не верил, что Путин "из-за имперского безумия" готов привести собственную страну к политическому, экономическому и нравственному разорению.

Штайнмайер также выразил полную поддержку Украине и заявил, что Германия делает это "с полной убежденностью и от всего сердца".

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия Франк-Вальтер Штайнмайер 8 мая
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 