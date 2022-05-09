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Партия Шольца разгромно проиграла местные выборы на севере Германии

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 07:15
Партия Шольца разгромно проиграла местные выборы на севере Германии - Фото
Фото: EPA

Социал-демократическая партия Германии, лидер которой Олаф Шольц занимает должность канцлера, разгромно проиграла состоявшиеся 8 мая выборы в ландтаг (местный парламент) федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. По предварительным подсчетам, СДПГ набрала только 16,0% голосов – это худший результат в истории партии.

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Победу на выборах, как и пять лет назад, одержал Христианско-демократический союз, за который проголосовали 43,4% избирателей. Это стало лучшим результатом партии в Шлезвиг-Гольштейне с 1992 года. Представитель ХДС Даниэль Гюнтер, по всей вероятности, останется премьер-министром федеральной земли на второй срок.

Второе место заняла партия "зеленых", за которую проголосовали 18,3% избирателей.

  • Это вторые местные выборы в Германии, проводившиеся на фоне полномасштабной войны в Украине. 27 марта выбирали ландтаг в земле Саар, там уверенно победили социал-демократы.
  • 15 мая состоятся выборы в ландтаг крупнейшей федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, где у обеих партий примерно равны шансы на победу.
Андрей Водяный
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Германия сдпг местные выборы
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